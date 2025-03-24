Є позитивні аспекти цього протистояння: Ребров – про поразку від Бельгії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що попри поразку від Бельгії (0:3) у плейоф Ліги націй, його команда показала позитивні аспекти під час цього протистояння.

Про це наставник "синьо-жовтих" розповів в Instagram.

"На жаль, навіть після всіх позитивних зусиль в першій зустрічі, завдяки вкрай невдалій грі та результату вчора, ми не вибороли та не заслуговували на вихід до Ліги А. Варто відзначити деякі позитивні аспекти цього протистояння, включаючи те, що ми боролися проти дуже якісної команди, яка показала свої найкращі якості у другому матчі. Але після такого результату як вчора, емоції насамперед можуть бути лише переважно негативними. Хочеться зробити висновки від вчорашньої гри та з допомогою літніх товариських зустрічей розпочати підготовку до дуже важливого відбору на чемпіонат світу", – розповів Ребров.

Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли пройти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.