Мудрик несподівано засвітився разом із Ребровим у Лондоні за грою в падел

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик знову опинився в центрі уваги соцмереж. Цього разу футболіст засвітився в компанії колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Спільне фото опублікував власник і генеральний директор агентської компанії ProStar Вадим Шаблій. Разом із ними на зустрічі також був футбольний агент Микита Тятков.

"Працюємо разом. Граємо разом. Радий вас бачити, як завжди, друзі мої", – підписав публікацію Шаблій.

Зазначимо, що Вадим Шаблій та Микита Тятков представляють інтереси Михайла Мудрика, а сам Шаблій також є агентом Сергія Реброва.

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Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS). Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.