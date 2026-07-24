Мудрик несподівано засвітився разом із Ребровим у Лондоні за грою в падел
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик знову опинився в центрі уваги соцмереж. Цього разу футболіст засвітився в компанії колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.
Спільне фото опублікував власник і генеральний директор агентської компанії ProStar Вадим Шаблій. Разом із ними на зустрічі також був футбольний агент Микита Тятков.
"Працюємо разом. Граємо разом. Радий вас бачити, як завжди, друзі мої", – підписав публікацію Шаблій.
Зазначимо, що Вадим Шаблій та Микита Тятков представляють інтереси Михайла Мудрика, а сам Шаблій також є агентом Сергія Реброва.
Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.
Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS). Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.