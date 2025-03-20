Пропустить матч-відповідь: стали відомі подробиці травми Коноплі

Захисник збірної України Юхим Конопля ризикує пропустити матч-відповідь проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Про це повідомив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Оборонця замінили на 26-й хвилині гри з бельгійцями, після того, як Леандро Троссард упав йому на ногу.

За прогнозом Бабелюка, Конопля пропустить, як мінімум три тижні та не зможе допомогти команді у матчі-відповіді.

"Падіння відбулося на розвернуту стопу назовні, травмуючи внутрішню групу звʼязок гомілкостопу. Тому можна прогнозувати травму дельтоподібної звʼязки гомілкостопу. Традиційно, залежно від ступеня травми, відновлення може тривати від 3 до 5 тижнів. У випадку з розривом синдесмозу (high ankle sprain) може бути і до 2 місяців. Правда, ознак травми цієї структури не було", – написав Бабелюк.

Для Юхима це був 21 матч за національну команду. Він хоч і грає на позиції флангового захисника, але зумів забити 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 7 млн євро.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.