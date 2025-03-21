Уболівальники збірної України обрали Лева матчу з Бельгією

Захисник Борнмута Ілля Забарний став володарем призу "Лев Матчу" в першому поєдинку проти Бельгії (3:1) у плейоф Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

За 22-річного оборонця свої голоси віддали 24% уболівальників "синьо-жовтих".

Забарний вийшов у стартовому складі та відзначився третім голом у ворота бельгійців.

Водночас за версією аналітичного порталу SofaScore, найкращим у складі "синьо-жовтих" став Олексій Гуцуляк, який отримав 7,6 балів. Футболіст вийшов на поле на 63 хвилині й практично відразу зрівняв рахунок у грі.

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.