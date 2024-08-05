Ребров: Зараз я не бачу лідера на полі, який своїм прикладом покаже, що треба робити

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що він не бачить лідера в національній команді, що міг би своїм прикладом показати, як треба робити.

Його слова передає УАФ.

"На жаль, зараз я не бачу лідера на полі, який своєю роботою і прикладом покаже, що треба робити. Якщо пригадати виїзну гру з Північною Македонією, я не пам’ятаю, щоб узагалі збірна України так грала. Але ми забили перший гол, це додало впевненості, і в підсумку ми перемогли.

Я не розумію, чому треба було програвати Румунії, щоб у наступному матчі вийти зовсім з іншим настроєм. Чому гравці сидять із телефонами, дивляться, яка в них оцінка, що пишуть, читають, хто винен. І вони дивляться не на себе, а шукають когось іншого. Тому Ярмоленко захотів поговорити з командою в роздягальні. Що трапилося, про що ми думаємо? Ми перед грою завжди говоримо, наскільки важлива це гра, виходимо на поле із прапором. Це супер, патріотично. Але коли гравці виходять на поле, то саме на ньому вони мають показувати, як вони люблять свою країну", — сказав наставник.

Нагадаємо, що Україна невтішно виступила на Євро-2024. Після розгромної поразки від Румунії "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над Словаччиною, а в останньому турі розписали нульову нічию з Бельгією.

Втім, через результат паралельного поєдинку команда Реброва залишилася за бортом чемпіонату Європи.