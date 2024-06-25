Україна — Бельгія: онлайн-трансляція

Збірна України зіграє проти Бельгії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в середу, 26 червня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 18:30.

Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи. Підопічні Сергія Реброва лише вразі перемоги гарантують собі вихід до плей-оф континентальної першості.

Нічия з бельгійцями змушує нас вболівати за перемогу однієї з команд в матчі Словаччина — Румунія. Два нічийних результати в групі E залишають українців за бортом Євро. Також збірна України може вийти до 1/8 фіналу після поразки від "червоних дияволів". У разі, якщо українці та словаки програють свої матчі, то підопічні Реброва стануть третіми та матимуть шанс вийти до раунду плей-оф.

На думку бейтингового оператора Favbet збірна України є аутсайдером протистояння:

Перемога України — 5,10;

Нічия — 4,05;

Перемога Бельгії — 1,70.

У паралельній зустрічі румуни зіграють зі словаками, матч також відбудеться о 19:00.