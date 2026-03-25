Битва за виживання на шляху до ЧС-2026: прев'ю матчу Україна – Швеція

26 березня 2026 року... День Х для збірної України з футболу у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2026. Повітря вже просякнуте напругою, адже у Сергія Реброва виникло чимало кадрових втрат перед важливою грою проти Швеції.

По спиною "синьо-жовтих" валідольний груповий етап, а попереду – два кроки, які потрібно зробити для виходу на омріяний Мундіаль. Українській національній команді потрапив непростий жереб. Швеція – атлетична та дисциплінована збірна, яка теж має свої великі втрати.

Також це протистояння буде з ноткою приємної ностальгії для уболівальників збірної України, які добре пам'ятають свої сльози після голу Артема Довбика, який пропускає березневі ігри через травму, котрий вивів команду (2:1) в історичний чвертьфінал Євро-2020.

Шлях збірних на шляху до плейоф відбору на ЧС-2026

У кваліфікації підопічні Реброва зіграли в одному квартеті з Азербайджаном, Ісландією та Францією. Українські фани дещо схопились за голову, коли побачили такий жереб для головної команди країни – фаворити французи, кусюча Ісландія та азербайджанці, які чимало "попили крові" своїм суперникам.

Стартували "синьо-жовті" у відборі, відверто кажучи, погано – прогнозована поразка від "Ле Бльо" 0:2 та сенсаційна мирова з Азербайджаном 1:1.

Жовтень 2025-го був набагато вдалішим для української збірної, які оформили свої перші дві звитяги у кваліфікації – над Ісландією 5:3 та азербайджанцями 2:1.

Україна – Ісландія Getty Images

13 листопада 2025-го дива не сталось... "Синьо-жовті" зазнали другої поспіль поразки від команди Дідьє Дешама. На цей із ще розгромнішим рахунком 0:4.

Як завжди... Українська збірна не змогла достроково гарантувати собі друге місце у групі та відтягнула цей момент до останнього шостого туру. 16 листопада минулого року українці завчасно придбали в аптеці заспокійливі та вмостилися перед своїми екранами, аби вчергове схопитися за серце після гострих атак ісландців.

Пощастило, що цього вечора футбольний Бог був на стороні команди Реброва. Голи Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка принесли перемогу Україні 2:0 та подарували вихід у плейоф відбору на Мундіаль.

Група D

Франція – 16 балів Україна – 10 Ісландія – 7 Азербайджан – 1

Швеція ж провалила відбіркову кампанію, посівши останнє четверте місце у квартеті В. Команда Грема Поттера, який очолив збірну по ходу відбору, не здобула у шести турах жодної перемоги – чотири поразки та дві нічиї.

Під керівництвом англійського наставника шведи були розбиті Швейцарією 1:4 та вдарили по руках зі Словенією 1:1. Також у одному квартеті Швеція була зі збірною Косово, якій двічі несподівано поступилась – 0:2 та 0:1.

Підопічні Поттера набрали лише два очки, але не випали з боротьби за ЧС-2026 через шлях Ліги націй.

Група В

Швейцарія – 14 очок Косово – 11 Словенія – 4 Швеція – 2

Історія протистояння: хто веде у синьо-жовтому дербі?

Україна у своїй історії п'ять разів перетиналась зі Швецією на футбольному полі.

Вперше це було у далекому сезоні-2007/08. Дебютна очна зустріч закінчилась мінімальною перемогою української збірної 1:0. Автором єдиного голу став легендарний ексгравець Дніпра Сергій Назаренко.

Після чого національні команди провели ще два товариські поєдинки. У першому із них звитягу святкували українські футболісти (6:5 по пенальті), а у другій грі дебютний успіх у лобовому протистоянні здобули шведи – 0:1.

Перший офіційний поєдинок між Україною та Швецією відбувся на Євро-2012. Збірні потрапили в одну групу. Підопічні Олега Блохіна стали авторами вольової звитяги, відігравши із 0:1, коли рахунок у матчі відкрив культовий форвард Златан Ібрагімович. На 55-й Андрій Шевченко швидко зрівняв цифри на табло, а ще через 6 хвилин добив шведів, принісши звитягу Україні з рахунком 2:1.

Востаннє українці грали проти шведів на чемпіонаті Європи-2020. На цей раз збірні зустрілись в 1/8 фіналу турніру. Гра на "Гемпден-Парк" у шотландському Глазго назавжди закарбувалася у пам'яті українських фанів. На 27-й хвилині Олександр Зінченко розмочив нулі на табло, однак ще до перерви Еміль Форсберг повернув Швецію у боротьбу 1:1.

Олександр Зінченко УАФ, Павло Кубанов

У другій 45-хвилинці команди не визначили чвертьфіналіста, тому дуель перейшла в додаткові тайми. На 98-й хвилині центральний захисник Швеції Маркус Даніельсон зробив великий подарунок підопічним Андрія Шевченка, залишивши свою команду у меншості. Швед грубо сфолив на Артему Бєсєдіну, отримавши за це порушення пряму червону картку.

Здавалося, що протистояння перейде у серію післяматчевих пенальті, але Артем Довбик думав інакше. Форвард тоді ще Дніпра-1 вийшов з лави запасних на 106 хвилині, а на 120+1 став автором переможного голу для України, вивівши команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Саме цей гол із передачі Зінченка став ключовим у кар'єрі Артема, результативний удар якого обговорювали далеко за межами України. Адже до цього наша збірна двічі завершувала боротьбу у рамках групового етапу.

Заявки України та Швеції: ким латати дірки через цілу Говерлу кадрових втрат?

Майбутні суперники не змогли заявити на березневі ігри своїх найкращих футболістів. Через перебір жовтих карток Україні точно не допоможуть правий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля та півзахисник італійського Дженоа Руслан Малиновський.

Також через травми різного характеру березневий цикл матчів пропускають Олександр Зінченко (Аякс), Артем Довбик (Рома). Микола Матвієнко (Шахтар) та Максим Таловєров (Сток Сіті).

Останній потрапив у заявку "синьо-жовтих", але вибув із неї через отримане ушкодження у грі проти Вортфорда. Його у списку замінив центрбек житомирського Полісся Едуард Сарапій, який був у резерві національної команди.

22 березня головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека повідомив невтішні новини. Нападник Роман Яремчук травмував ахіллове сухожилля. Попри травму, форвард прибув у розташування збірної.

Водночас слід виділити в українській заявці двох дебютантів – нападника Динамо Матвія Пономаренка та Бориса Крушинського, який виступає за житомирське Полісся.

Щодо ситуації у розташуванні суперника, то Грем Поттер не зможе розраховувати на двох своїх лідерів – форварда Ліверпуля Александера Ісака та вінгера Тоттенгема Деяна Кулушевськи, які не встигли відновитися від ушкоджень.

Натомість у заявці знайшлось місце півзахиснику Тоттенгема Лукасу Бергвалю, який ризикував пропустити березневі ігри через травму.

"Це дуже добре для нього, для нас і для шведського футболу, що Лукас з нами. Він півзахисник високого міжнародного рівня. Він добре працював у Тоттенгемі під час реабілітації", – розповідав наставник шведів.

Де дивитись матч Україна – Швеція?

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні "Estadio Ciudad de Valencia" (домашній стадіон клубу Леванте) та розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва потрібно здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

Попереду один із головних екзаменів для команди Реброва. Ставки максимально високі – або Україна продовжує боротьбу за ЧС-2026, або дивитиметься Мундіаль по телевізору.