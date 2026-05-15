Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Єрмака – УП

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень застави за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомила Українська правда.

Загалом за колишнього голову Офісу президента наразі внесено 45,5 млн грн зі 140 необхідних.

Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

У разі внесення застави Єрмак повинен буде носити електронний браслет.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу 2026.

Раніше Ребров розповідав про дружні стосунки з колишнім головою Офісу президента України. За словами тренера, саме завдяки ініціативі Єрмака він очолив національну команду.