Ребров зіграв у падел з легендою збірної Росії

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров зіграв у падел з Васілієм Березуцьким.

Відповідне відео гри опублікувала сторінка footballuablog в інстаграмі.

Чинний віцепрезидент УАФ провів своє дозвілля разом із ексфутболістом збірної Росії. Вони грали в одній команді.

Зазначимо, що Васілій Березуцький проживає в Іспанії. Туди він переїхав після того, як засудив війну Росії проти України.

Майже всю ігрову кар'єру провів у складі московського ЦСКА. Також має у своєму активі 101 матч за національну збірну.