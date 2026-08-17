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Ребров зіграв у падел з легендою збірної Росії

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 13:00
Ребров зіграв у падел з легендою збірної Росії
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров зіграв у падел з Васілієм Березуцьким.

Відповідне відео гри опублікувала сторінка footballuablog в інстаграмі.

Чинний віцепрезидент УАФ провів своє дозвілля разом із ексфутболістом збірної Росії. Вони грали в одній команді.

Зазначимо, що Васілій Березуцький проживає в Іспанії. Туди він переїхав після того, як засудив війну Росії проти України.

Майже всю ігрову кар'єру провів у складі московського ЦСКА. Також має у своєму активі 101 матч за національну збірну.

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