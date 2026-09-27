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Воротар збірної Угорщини: Наш захист був нікчемним

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 14:54
Воротар збірної Угорщини: Наш захист був нікчемним
Балаж Тот
Getty Images

Голкіпер збірної Угорщини Балаж Тот розкритикував захист своєї команди за матч Ліги націй проти України.

Слова воротаря наводить Nemzeti Sport.

"Наш захист був нікчемним. Вони мали один реальний шанс, яким й скористалися. Ми грали краще протягом всього матчу, але нам потрібно забивати голи, а в обороні нам потрібно вигравати такі матчі, не пропускаючи жодного м'яча.

Нам потрібно проаналізувати, де ми припустилися помилок. Ми не можемо сумувати, через два дні ще одна гра, і лише три очки є прийнятними для нашої команди", – заявив Тот.

Нагадаємо, 25 вересня Угорщина вдома програла Україні 0:1 у першому турі Ліги націй-2026/27. Команди ще раз зіграють між собою 5 жовтня в словацькій Трнаві.

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