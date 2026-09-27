Воротар збірної Угорщини: Наш захист був нікчемним
Балаж Тот
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Голкіпер збірної Угорщини Балаж Тот розкритикував захист своєї команди за матч Ліги націй проти України.
Слова воротаря наводить Nemzeti Sport.
"Наш захист був нікчемним. Вони мали один реальний шанс, яким й скористалися. Ми грали краще протягом всього матчу, але нам потрібно забивати голи, а в обороні нам потрібно вигравати такі матчі, не пропускаючи жодного м'яча.
Нам потрібно проаналізувати, де ми припустилися помилок. Ми не можемо сумувати, через два дні ще одна гра, і лише три очки є прийнятними для нашої команди", – заявив Тот.
Нагадаємо, 25 вересня Угорщина вдома програла Україні 0:1 у першому турі Ліги націй-2026/27. Команди ще раз зіграють між собою 5 жовтня в словацькій Трнаві.