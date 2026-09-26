Можливо, хтось трохи образив Домініка: Тренер збірної Угорщини – про сутичку наприкінці матчу з Україною

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі заявив, що не розуміє, чому наприкінці матчу проти України в Лізі націй сталася сутичка між гравцями обох команд, однак припустив можливість образи у бік півзахисника Ліверпуля Домініка Собослая.

Його слова передає Index.hu.

"Я не бачив, що сталося наприкінці матчу, можливо, хтось трохи образив Домініка, і наші гравці, можливо, вирішили відповісти, але я справді не знаю, чому саме хлопці так розлютилися".

Зауважимо, що "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0) у 1-му турі Ліги націй в дивізіоні В. Це перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.

На 90+2 хвилині Олександр Назаренко отримав другу жовту картку. Після цього Собослай почав активно сперечатися з Віктором Циганковим, й це зрештою переросло у сутичку, яку через декілька хвилин вдалося вгамувати.

З приводу цього інциденту висловився центральний захисник національної команди України Ілля Забарний, зазначивши, що під час футбольних протистоянь сплеск таких емоцій іноді трапляється.

Додамо, що наступний матч команда Андреа Мальдери проведе проти Грузії 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.