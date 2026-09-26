Нам вдалося подарувати українцям трохи позитивних емоцій: Назарина – про перемогу над Угорщиною

Півзахисник Єгор Назарина розповів, що команді вдалося принести позитивні емоції українським уболівальникам у переможному матчі Ліги націй-2026/27 проти Угорщини (1:0).

Його цитує Український футбол.

Водночас він не став розкидатися гучними словами про те, що звитяга у стартовому турі є заявкою "синьо-жовтих" на перше місце у групі F.

"Не хотів би поки забігати наперед і говорити про перше місце. Найголовніше, що сьогодні (25 вересня – прим. ред.) ми перемогли й здобули три очки на виїзді. Вважаю, що в такий непростий час нам вдалося подарувати українцям трохи позитивних емоцій. Для нас це найважливіше", – відповів Єгор.

Футболіст донецького Шахтаря оцінив атмосферу на трибунах в Угорщині.

"Атмосфера була чудовою. Завжди приємно грати перед заповненими трибунами, незалежно від того, чи підтримують уболівальники тебе чи суперника. Водночас наших фанатів було дуже добре чути. Дякуємо їм за підтримку. Ми граємо для них і, вважаю, сьогодні змогли їх порадувати", – сказав Назарина.

Відзначимо, що наприкінці матчу емоції обох команд вийшли назовні, після чого спалахнула сутичка. Ілля Забарний вже пояснив штовханину.

Попереду у підопічних Андреа Мальдери виїзне протистояння з Грузією, яка у 1-му турі мінімально програла Північній Ірландії (0:1). Протистояння "синьо-жовтих" проти грузинів заплановане на 28 вересня та стартує о 19:00 (за київським часом).

Після стартового туру ЛН-2026/27 Північна Ірландія та Україна лідирують у квартеті F (в обох по 3 бали).