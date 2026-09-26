Спорт не має так виглядати: Забарний пояснив бійку у матчі Угорщина – Україна

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний не бачить у сутичці після матчу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини нічого надзвичайного.

Його слова наводить Zorya Londonsk.

Оборонець ПСЖ зазначив, що бійка була викликана емоціями, адже футбол – це такий вид спорту, у якому усі прагнуть здобути переможний результат.

"Це емоції. Таке трапляється у футболі. Я прийшов туди, щоб трішки заспокоїти та забрати наших гравців. Спорт не має так виглядати. Я це розумію. Це футбол, всі різні, всі бажають перемогти. Але для мене, як для футболіста, показувати правильне ставлення до справи, професіоналізм та ставитися до всіх з повагою – це головне", – відповів Забарний.

Сутичці передувало вилучення Назаренка. Олександр, який вийшов на заміну, наприкінці матчу отримав другу жовту картку за грубий фол та залишив "синьо-жовтих" у меншості.

Після цього на полі виникла штовханина між футболістами обох команд. Все почалося з того, що капітан угорців Домінік Собослаї спровокував Віктора Циганкова, після чого український вінгер накинувся на зірку Ліверпуля, через що почалася масова сутичка, яку вдалося вгамувати разом із представниками тренерського штабу.

Відзначимо, що фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу України (1:0) завдяки голу Данила Сікана. Попереду у підопічних Андреа Мальдери виїзне протистояння з Грузією – 28 вересня о 19:00 (за київським часом).

Раніше Забарний розповів, як із приходом Мальдери змінилася атмосфера у національній команді.