Реал розпочав переговори з Моурінью – Романо

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью все же може очолити Реал.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, мадридський клуб розпочав переговори з 63-річним спеціалістом, тривають прямі контракти.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка поставила на паузу роботу над укладенням нового контракту із "Особливим".

Нагадаємо, що у ЗМІ активно "несеться" інформація про ймовірне повернення Моурінью до мадридського Реала, який він очолював протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом "вершкові" провели 178 ігор і завоювали три трофеї. У 2011-му португалець був визнаний найкращим клубним тренером року.

Саме Жозе є пріоритетною ціллю президента "Королівського клубу", який знає про бажання наставника до камбеку у Мадрид. У ЗМІ також була інформація, що вже відбулись прямі перемовини між агентом тренера та Флорентіно Пересом.

Водночас відомий наставник запевнив, що ніхто з іспанського клубу не виходив на зв'язок із ним.