У Реала не було жодних офіційних контактів з Моурінью – Sky Sports

Керівництво Реала зацікавлене у поверненні головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью, проте наразі не зробило йому жодної пропозиції.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес очолює пошуки нового тренера на "Бернабеу". Альваро Арбелоа, який змінив Хабі Алонсо в січні, очікується, буде замінений наприкінці сезону.

Перес прагне возз'єднання з 63-річним Моурінью, який 14 років тому виграв титул Ла Ліги з Реалом з рекордними 100 очками. Але поки що жодних офіційних контактів з Моурінью не було. Тренер знає про інтерес з боку Реала, але хоче зосередитись на успішному завершенні сезону з Бенфікою.

Моурінью також пов'язували з кількома іншими провідними клубами та роботою в збірній Португалії.

Раніше Моурінью вже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. У 2012 році привів до чемпіонства у Ла Лізі.

Чинний тренер Реала, Альваро Арбелоа, покине клуб наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося про те, що мадридців може очолити Юрген Клопп.