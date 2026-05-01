Бенфіка готує новий контракт для Моурінью на тлі чуток про Реал

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 21:20
Бенфіка хоче запропонувати новий контракт для головного тренера команди Жозе Моурінью.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, спортивний директор "орлів" Руй Кошта запланував зустріч із 65-річним фахівцем, на якій запропонує йому новий контракт.

Чинна угода Бенфіки з "Особливим" розрахована до червня 2027 року.

В угоді також прописана клаузула в розмірі 3 мільйонів євро, яка може бути збільшена у разі підписання нового контракту.

Зауважимо, що останнім часом у ЗМІ шириться інформація, що Моурінью може влітку очолити мадридський Реал.

Нещодавно також повідомлялося, що Перес прагне возз'єднання з 63-річним португальським фахівцем, який 14 років тому виграв титул Ла Ліги з Реалом з рекордними 100 очками, проте поки що жодних офіційних контактів з Моурінью не було.

