Бенфіка готує новий контракт для Моурінью на тлі чуток про Реал
Бенфіка хоче запропонувати новий контракт для головного тренера команди Жозе Моурінью.
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, спортивний директор "орлів" Руй Кошта запланував зустріч із 65-річним фахівцем, на якій запропонує йому новий контракт.
Чинна угода Бенфіки з "Особливим" розрахована до червня 2027 року.
В угоді також прописана клаузула в розмірі 3 мільйонів євро, яка може бути збільшена у разі підписання нового контракту.
Зауважимо, що останнім часом у ЗМІ шириться інформація, що Моурінью може влітку очолити мадридський Реал.
Нещодавно також повідомлялося, що Перес прагне возз'єднання з 63-річним португальським фахівцем, який 14 років тому виграв титул Ла Ліги з Реалом з рекордними 100 очками, проте поки що жодних офіційних контактів з Моурінью не було.