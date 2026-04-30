Президент Ла Ліги прокоментував ймовірне повернення Моурінью до Реала: Він – це завжди шоу

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас позитивно відгукнувся про вірогідне повернення португальського тренера Жозе Моурінью до мадридського Реала.

Його слова передає ESPN.

"Якщо Реал Мадрид і його керівництво так вирішать, то в цьому випадку це піде на користь мадридському Реалу. А Моурінью – це завжди шоу, видовище, і це добре для Ла Ліги".

Зауважимо, що останнім часом у ЗМІ шириться інформація, що Моурінью може влітку очолити мадридський Реал. Нещодавно також повідомлялося, що Перес прагне возз'єднання з 63-річним португальським фахівцем, який 14 років тому виграв титул Ла Ліги з Реалом з рекордними 100 очками, проте поки що жодних офіційних контактів з Моурінью не було.

Додамо, що раніше Моурінью вже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. У 2012 році привів до чемпіонства у Ла Лізі.

Нагадаємо, що наразі "особливий" очолює Бенфіку з вересня минулого року. За цей час команда відіграла 42 матчі, у яких здобула 26 перемог, зазнала 8 поразок та 8 разів зіграла внічию. У чемпіонаті Португалії "орли" під керівництвом Моурінью поки жодного разу не програвали.

Сам Моурінью напередодні відкинув можливість відходу з лісабонського клубу, заявивши, що його головна ціль – вивести команду до Ліги чемпіонів.