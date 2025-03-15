Анчелотті пригрозив бойкотувати матчі Ла Ліги, яка не пішла Реалу на зустріч

Головний тренер Реала Карло Анчелотті був розлючений під час післяматчевої пресконференції, висловивши своє невдоволення малою кількістю часу на відпочинок.

Слова 65-річного італійця наводить сайт мадридського клубу.

Анчелотті незадоволений тим фактом, що його команда після важкого поєдинку з Атлетико у середу, 12 березня, сьогодні мала грати проти Вільярреала (2:1) в межах 28 туру чемпіонату Іспанії.

Ця ситуація призвела до того, що наставник "бланкос" пригрозив бойкотувати матчі Ла Ліги, якщо його команда не отримуватиме щонайменше 72 годин на відпочинок між іграми.

"Ця команда має дещо особливе: характер і відданість справі. Таке не завжди трапляється, і я злий на них (Ла Ліга). Ми повинні подякувати цим гравцям за їхні величезні зусилля, починаючи з 3 січня. Сьогодні ми востаннє граємо без 72 годин відпочинку. Ми двічі просили Ла Лігу змінити це, але нічого не відбулося", – сказав Анчелотті.

На питання, якщо команда не отримає 72-годинний період відпочинку, чи гратимуть "вершкові", італієєць відповів одним словом: "Ні".

За рахунок перемоги над Вільярреалом команда Андрія Луніна очолила таблицю Ла Ліги, маючи в активі 60 очок. Найближчий переслідувач в особі Барселони відстає на три очки, проте підопічні Гансі Фліка зіграли на два матчі менше.

Один з них відбудеться завтра, 16 березня, коли каталонці зіграють на "Метрополітано" проти Атлетико. Старт цієї зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що один з англійських грандів готовий викласти 80 мільйонів євро за Андрія Луніна.