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Кінарейкін отримав серйозну травму, через яку ризикує пропустити решту сезону

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 07:35
Кінарейкін отримав серйозну травму, через яку ризикує пропустити решту сезону
Яків Кінарейкін
instagram.com/kinareikin.y12

23-річний голкіпер Вільярреала Б Яків Кінарейкін отримав серйозну травму.

Про це повідомила пресслужба клубу.

В українця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Попереду на нього чекає хірургічне втручання.

Терміни відновлення футболіста наразі не повідомляються. Ймовірно, він пропустить решту сезону-2026/27.

Зазначимо, що Кінарейкін виступає в Іспанії з літа 2025 року. Він перейшов із Карпат за 700 тисяч євро.

У нинішній кампанії харків'янин провів десять матчів на клубному рівні. У них він пропустив 12 м'ячів і двічі залишав свої ворота "сухими".

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