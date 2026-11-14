Кінарейкін отримав серйозну травму, через яку ризикує пропустити решту сезону

23-річний голкіпер Вільярреала Б Яків Кінарейкін отримав серйозну травму.

Про це повідомила пресслужба клубу.

В українця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Попереду на нього чекає хірургічне втручання.

Терміни відновлення футболіста наразі не повідомляються. Ймовірно, він пропустить решту сезону-2026/27.

Зазначимо, що Кінарейкін виступає в Іспанії з літа 2025 року. Він перейшов із Карпат за 700 тисяч євро.

У нинішній кампанії харків'янин провів десять матчів на клубному рівні. У них він пропустив 12 м'ячів і двічі залишав свої ворота "сухими".