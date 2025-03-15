Дубль Мбаппе та сейви Куртуа допомогли Реалу обіграти Вільярреал у 28 турі Ла Ліги

Сьогодні, 15 березня, заплановані чотири матчі 28 туру іспанської Ла Ліги.

Ігровий день відкривали Вальядолід та Сельта, команди з різних частин турнирної таблиці. Як це і буває найчастіше, фаворит здобув перемогу. Три очки своєму колективу приніс Маркос Алонсо, реалізувавши пенальті.

Потім відбувся матч, який Ведат Мурікі навряд чи захоче запам'ятати. Спочатку форвард Мальорки відзначився автоголом, подарувавши Еспаньйолу перевагу. Потім 30-річний нападник не реалізував пенальті. Але далі для господарів поля все пішло більш успішно. Такума Асано відновив паритет, а у доданий час Мурікі все ж таки забив пенальті та вирвав перемогу для Мальорки.

Також цікава грав пройшла на "Естадіо де ла Кераміка", де Вільярреал приймав Реал. Команда Андрія Луніна, який залишився на лаві запасних, знову провела поганий матч, чим "жовта субмарина" все одно не змогла скористатися. Головним героєм зустрічі став не Кіліан Мбаппе, який оформив дубль, а Тібо Куртуа, на рахунку якого дев'ять сейвів.

В останньому матчі цього вечора Жирона з Віктором Циганковим у стартовому складі прийматиме Валенсію. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга28 тур, 15 березня

Вальядолід – Сельта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 83 Алонсо (пенальті).

Мальорка – Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Мурікі (автогол), 1:1 – 65 Асано, 2:1 – 90+7 Мурікі (пенальті).

На 62-й хвилині Ведат Мурікі (Мальорка) не реалізував пенальті (мимо).

Вільярреал – Реал 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Фойт, 1:1 – 17 Мбаппе, 1:2 – 23 Мбаппе.

22:00 Жирона – Валенсія

Нагадаємо, що вчора 28 тур Ла Ліги відкривали Лас-Пальмас та Алавес, які видали дуже результативний поєдинок.