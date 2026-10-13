Воротар Вільярреала зазнав збройного нападу та пропустить матч Ліги чемпіонів

Угорського воротаря Вільярреала Петера Гулачі пограбували під дулом пістолета у власному будинку. Внаслідок цього гравець пропустить майбутній матч Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

Постраждалих внаслідок цього інциденту немає. Варто зазначити, що під час пограбування у будинку перебували його дружина та двоє маленьких дітей.

Через отриманий шок футболіст не зможе взяти участі 13 жовтня в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Наполі, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що у минулому Гулачі захищав ворота МТК, Ліверпуля (хоч не провів жодного матчу за першу команду), Герефорд Юнайтед, Транмер Роверз, Галл Сіті, Ред Булл та РБ Лейпциг.

Саме у складі "червоних биків" угорець провів найкращі часи своєї кар'єри, відігравши 362 матчі у німецькій першості протягом 11 років (2015-2026). У них пропустив 440 м'ячів та 117 разів залишив рахунок "сухим" для своєї команди. У сезоні-21/22 разом з колективом тріумфував у Кубку Німеччини.

Окрім того, за спиною Гулачі 58 поєдинків за національну збірну, у яких він пропустив 78 голів та 17 разів залишив ворота на "замку". Двічі визнавався найкращим гравцем року Угорщини – у 2019 та 2020 роках. У 2025 році завершив міжнародну кар'єру.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року Гулачі став гравцем Вільярреала. У футболці "жовтої субмарини" воротар провів з того моменту 5 матчів та дістав 8 м'ячів із сітки власних воріт.