Вільярреал поступився Бетісу в 5 турі Ла Ліги
У понеділок, 14 вересня, відбувся заклочний матч 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.
Вільярреал на "Естадіо де ла Кераміка" поступився Бетісу з рахунком 1:2.
"Жовта субмарина" вийшла вперед після голу Херарда Морено на 29-й хвилині гри. На це гості відповіли влучними ударами Кучо та Натана ще у першому таймі. Надалі команди не забивали.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
5-й тур, 14 вересня
Вільярреал – Бетіс 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 29 Морено, 1:1 – 39 Кучо, 1:2 – 43 Натан
Турнірна таблиця Ла Ліги
Нагадаємо, напередодні Атлетико Мадрид переграв Реал Сосьєдад, а Леванте зазнав поразки від Барселони.