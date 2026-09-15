Вільярреал поступився Бетісу в 5 турі Ла Ліги

У понеділок, 14 вересня, відбувся заклочний матч 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Вільярреал на "Естадіо де ла Кераміка" поступився Бетісу з рахунком 1:2.

"Жовта субмарина" вийшла вперед після голу Херарда Морено на 29-й хвилині гри. На це гості відповіли влучними ударами Кучо та Натана ще у першому таймі. Надалі команди не забивали.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

5-й тур, 14 вересня

Вільярреал – Бетіс 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 29 Морено, 1:1 – 39 Кучо, 1:2 – 43 Натан

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Нагадаємо, напередодні Атлетико Мадрид переграв Реал Сосьєдад, а Леванте зазнав поразки від Барселони.