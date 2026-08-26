Ексгравець Манчестер Юнайтед перейшов на правах оренди в Комо

Центральний захисник Вільярреала Віллі Камбвала перейшов на правах оренди до італійського Комо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін орендної угоди чинний до кінця поточного сезону. Утім, в контракті також прописаний пункт про викуп гравця на повноцінній основі. Інсайдер Нікола Скіра раніше оголошував, що активація цієї опції коштуватиме "ларіанцям" 10 мільйонів євро.

Зауважимо, що Камбвала був гравцем Манчестер Юнайтед, відтоді як перейшов до цієї команди із французького Сошо у 16-річному віці. У розташуванні "манкуніанців" провів 4 роки кар'єри, у яких за першу команду відіграв 10 матчів (без результативних дій).

Влітку 2024 року француз змінив клубну прописку, ставши гравцем іспанського Вільярреала. У футболці "жовтої субмарини" 22-річний центрбек провів 23 матчі, у яких також результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про інтерес Комо до нападника лондонського Челсі Ліама Делапа.