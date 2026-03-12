Вальверде – про розгромну перемогу Реала над Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: Будь-хто мріяв би про такий вечір

Герой першого матчу Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті Федеріко Вальверде поділився своїми враженнями від переможного поєдинку.

Його цитує УЄФА.

Уругвайський півзахисник "вершкових", який став автором хеттрику, не приховував, що завжди мріяв про такий неймовірний вечір, подякувавши партнерам по команді за гру та підтримку.

Вальверде зізнався, що сповна насолодився першою зустріччю проти англійського гранда. Федеріко розповів, що виконав установку головного тренера Альваро Арбелоа, який просив його висуватись уперед, атакувати та з'являтись у небезпечних ситуаціях.

"Ми приділили певну увагу відпрацюванню довгих передач під час ударів від воріт. Сіті любить пресингувати високо – вони люблять грати 1 в 1, а це означало, що у нас міг бути простір за їхніми спинами, щоб цим скористатися. Ми знаємо, що нам потрібно ставитися один до одного як до братів, прикривати спини одне одному, і саме так досягають успіху. Протистояння в Манчестері завжди важкі – ми поїдемо туди, ставлячись до цього так, ніби на табло 0:0", – сказав Вальверде.

Відзначимо, що Вальверде забив вже 6 голів та віддав 12 асистів у 39-ти матчах за "Королівський клуб" в усіх турнірах поточного сезону-2025/26.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Реал відбудеться 17 березня о 22:00 (за Києвом).

Раніше повідомлялось, що воротар іспанського клубу Тібо Куртуа став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів, а наставник "вершкових" Арбелоа також зазначив, що їх вихід у чвертьфінал ЛЧ ще не гарантований, адже попереду друга гра.