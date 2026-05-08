ЗМІ розкрили долю Вальверде та Чуамені у Реалі після шокуючого скандалу

У мадридському Реалі не поспішають та взагалі не планують прощатися із Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені, між якими спалахнув конфлікт.

Про це інформує El Mundo.

В іспанському клубі вважають обох гравців, які опинилися в епіцентрі скандалу, одними із ключових фігур у грі Альваро Арбелоа. Також "вершкові" покладають великі надії на обох футболістів.

В обох гравців є чинні контракти: у Вальверде – до 30 червня 2029-го, а у Чуамені – до 30 червня 2028-го.

Нагадаємо, що суперечка між Вальверде та Чуамені сталася на тренуванні перед матчем із Барселоною. Футболісти влаштували бійку в роздягальні. Федеріко вдарився головою об кут столу, через що був госпіталізований. Уругвайцю наклали шви. У ЗМІ навіть була інформація про провали у пам'яті 27-річного універсального півзахисника.

Реал підтвердив факт інциденту в офіційній заяві, а також повідомив про те, що Вальверде отримав черепно-мозкову травму, через яку пропустить 10-14 днів. На обох учасників бійки чекають дисциплінарні санкції з боку клубу.

Додамо, що "Королівський клуб" 10 травня зійдеться в Ель Класіко проти Барселони. Початок – о 22:00 (за київським часом).