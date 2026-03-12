Арбелоа – про перемогу Реала над МанСіті у Лізі чемпіонів: Попереду ще 90 хвилин великих страждань у Манчестері

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про перемогу над Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує сайт "вершкових".

Наставник не приховував своїх радісних емоцій від результату та того факту, що його команді вдалось потішити уболівальників Реала, які заслужили на таку розгромну перемогу.

"Ми знаємо вимоги Реала, але є багато обставин, які нам не допомагають. Я дуже задоволений їхніми зусиллями та роботою, яку вони виконали, тому що вони повірили в себе і безупинно йшли вперед. Вони заслужили на такий вечір", – сказав коуч "Королівського клубу".

Водночас Арбелоа зазначив, що попереду ще матч-відповідь проти МанСіті, тому наразі ще зарано думати про вихід у чвертьфінал.

"Здається, ніби ми святкуємо, але попереду ще 90 хвилин великих страждань у Манчестері – і це перше, що я їм сказав. Усе ще не завершено. Я добре знаю гравців у роздягальні суперника, як і вони мене. Я знаю атмосферу, яка завжди панує в Манчестері, і тренера, який проаналізує цей матч 747 разів. Попереду 90 хвилин важкої битви, якщо ми хочемо пройти далі", – додав тренер "вершкових".

Відзначимо, що перша зустріч закінчилась перемогою Реала з рахунком 3:0. Усі три голи мадридського гранда забив капітан команди Федеріко Вальверде.

Матч-відповідь у Манчестері запланований на 17 березня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що воротар іспанського клубу Тібо Куртуа став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів.