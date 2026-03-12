Гвардіола – про нищівну поразку Манчестер Сіті від Реала в ЛЧ: Я не з тих, хто заявлятиме, що ми обов'язково відіграємося

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився враженнями від програного першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського Реала.

Його слова наводить УЄФА.

Іспанський наставник знайшов позитивний момент у нищівному фіаско у Мадриді 0:3. Гвардіола наголосив на нереалізованому пенальті від Вінісіуса Жуніора у другому таймі, але не став робити гучних обіцянок щодо камбеку своєї команди у другому поєдинку.

"Очевидно, що відбитий пенальті означає, що 0:3 — це краще, ніж 0:4. Я не з тих, хто заявлятиме, що ми обов'язково відіграємося, але ми спробуємо. Іноді наші переходи були хорошими, іноді ні, але ми не забили той гол, який нам був потрібен. План полягав у тому, щоб вінгери сковували суперників, створюючи вільні зони для вривання гравців центру. Більшу частину часу нам вдавалося демонструвати свою гру, але я віддаю належне Реалу. У них фантастичні гравці", – заявив коуч "містян".

Нагадаємо, що справжнім кривдником англійського гранда став 27-річний уругвайський півзахисник мадридців Федеріко Вальверде, який оформив хеттрик у ворота МанСіті, ставши найкращим гравцем матчу.

Реал оформив свою сьому перемогу над цим клубом із АПЛ, тоді як в активі "містян" залишається п'ять звитяг над "вершковими". Ще 4 зустрічі були зведені внічию.

Додамо, що матч-відповідь Манчестер Сіті – Реал запланований на 17 березня (о 22:00 за київським часом).