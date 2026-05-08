Те, що сталося – неприпустимо: Чуамені вибачився перед фанатами Реала після сутички з Вальверде

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені публічно перепросив у вболівальників команди за нещодавній конфлікт зі своїм одноклубником Федеріко Вальверде.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Хавбек наголосив, що така поведінка неприпустима і взяв на себе відповідальність за інцидент.

"Те, що сталося на тренувальній базі – це неприпустимо. Ми професіонали і повинні бути прикладом для мільйонів людей, які вболівають за цей великий клуб по всьому світу. Я хочу щиро попросити вибачення у кожного фаната мадридського Реала.

Моя поведінка не відповідала тим високим стандартам і цінностям, які уособлює емблема на моїх грудях", – наголосив Чуамені.

Французький гравець також запевнив громадськість, що вони з Вальверде вже обговорили ситуацію, владнали всі розбіжності між собою і зараз повністю зосереджені на тому, щоб допомогти команді.

Напередодні клуб фінансово покарав гравців – на обох було накладено штраф у розмірі 500 тисяч доларів з кожного.

Як відомо, 7 травня, між Чуамені та Вальверде виникла бійка в роздягальні Реала, в результаті якої останній отримав черепно-мозкову травму та поріз на обличчі. Уругваєць через отримані травми буде змушений пропустити 10 – 14 днів.