Мене тільки похвалили: Лунін розповів, як клуб відреагував на червону картку українця у матчі з Барселоною

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін розповів про реакцію клубу на його червону картку, яку українець отримав за сутичку з гравцями Барселони під час матчу 10-го туру Ла Ліги (2:1).

Він дав коментар Олександрі Кучеренко.

"Там не було ніякої червоної, клуб подав апеляцію. Мене тільки похвалили", – сказав Лунін.

Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – українець не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.

Для Луніна це перша червона у складі Реала, за який він виступає з 2018 року. Клуб намагався оскаржити вилучення, проте дисциплінарний комітет іспанської футбольної федерації (RFEF) відхилив апеляцію.

Цього сезону Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за "вершкових" – основним воротарем залишається Тібо Куртуа. Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України повідомив Флорентину Пересу про бажання залишити Реал.