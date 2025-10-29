Апеляцію Реала щодо вилучення Луніна відхилили

Дисциплінарний комітет іспанської футбольної федерації (RFEF) відхилив апеляцію мадридського Реала на червону картку українського воротаря Андрія Луніна в матчі з Барселоною.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Наприкінці Ель Класіко українець вступив у суперечку з лавою для запасних каталонців. Іспанський арбітр Сото Градо зафіксував у своєму протоколі:

"На 90-й хвилині гравець Лунін, Андрій, був вилучений з поля з наступної причини: за те, що вийшов зі своєї лави запасних до лави запасних Барси з агресивною поведінкою, і його довелося стримувати його ж товаришам по команді".

За це порушення, яке кваліфікувалося, як незначне, Андрій Лунін пропустить один матч – Реал прийматиме Валенсію в 11 турі Ла Ліги.

Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – українець не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.

Для Луніна це перша червона у складі Реала, за який він виступає з 2018 року. Також у його пасиві дві жовті.

Цього сезону Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за "вершкових" – основним воротарем залишається Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України повідомив Флорентину Пересу про бажання залишити Реал.