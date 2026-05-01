Не демонструє найвищий рівень майстерності: у Реалі знову засумнівались у майбутньому Луніна

Майбутнє Андрій Луніна у мадридському Реалі знову перебуває під великим знаком питання.

Про це інформує AS.

Зазначається, що у "Королівському клубі" є відчуття, наче український воротар не завжди демонструє найвищий рівень майстерності, який від нього чекають у команді.

До нестабільних виступів Андрія також додається поява нового талановитого вихованця Реала Хаві Наварро, який вважається одним із найперспективніших голкіперів у структурі мадридської академії.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на численні чутки про можливий літній трансфер Лунін, ймовірно, залишиться в іспанському клубі і на наступний сезон. Водночас була інформація, що Реал готовий розглянути продаж воротаря за двох умов.

Чинний контракт 27-річного українця розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 Лунін вже взяв участь в 11 іграх, у яких пропустив 21 гол та відіграв лише один матч на нуль.