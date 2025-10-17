Лунін вирішив залишити Реал: Перес висунув умову трансферу

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін ухвалив рішення покинути клуб після тривалого очікування шансів у основі.

Про це повідомляє іспанське видання E-Noticies.

Лунін особисто повідомив про свої наміри президенту клубу Флорентіно Пересу. Основною причиною є відсутність ігрової практики та статус дублера Тібо Куртуа, контракт якого чинний до літа 2027 року. Андрію набридло чекати можливості довести себе на полі.

Перес був здивований бажанням українця, адже хоче зберегти його в команді. Водночас президент Реала не збирається утримувати воротаря проти його волі й поставив ультиматум: Лунін зможе піти лише у разі виплати 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Андрій Лунін не зіграв жодної хвилини. Очікується, що шанс він може отримати лише у матчах Кубка Іспанії на початку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал шукає заміну Андрію Луніну.