Реал оскаржуватиме червону картку Луніна – ЗМІ

Мадридський Реал планує поборотись за українського воротаря Андрія Луніна, який отримав червону картку з лави для запасних у матчі з Барселоною.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

У стані "вершкових" незадоволені вердиктом судді за підсумками штовханини на полі та планують подати апеляцію.

🚨 NEW: Real Madrid will appeal Andriy Lunin's red card.



Club sources say he stepped in to protect Vinícius from the Barcelona bench. @MarioCortegana

Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – Андрій Лунін не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.

Для українця це перша червона у складі Реала, за який він виступає з 2018 року. Також у його пасиві дві жовті.

Цього сезону Лунін не зіграв жодного матчу за "вершкових" – основним воротарем залишається Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України повідомив Флорентину Пересу про бажання залишити Реал.