Реал оскаржуватиме червону картку Луніна – ЗМІ
Мадридський Реал планує поборотись за українського воротаря Андрія Луніна, який отримав червону картку з лави для запасних у матчі з Барселоною.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
У стані "вершкових" незадоволені вердиктом судді за підсумками штовханини на полі та планують подати апеляцію.
Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – Андрій Лунін не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.
Для українця це перша червона у складі Реала, за який він виступає з 2018 року. Також у його пасиві дві жовті.
Цього сезону Лунін не зіграв жодного матчу за "вершкових" – основним воротарем залишається Тібо Куртуа.
Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України повідомив Флорентину Пересу про бажання залишити Реал.