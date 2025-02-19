Лунін з Реалом прийматиме Ман Сіті, Плімут Таловєрова зіграє з прямим конкурентом: розклад матчів українців

Сьогодні, 19 лютого, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

Зокрема, о 21:45 за київським часом на поле вийде Плімут, у складі якого віднедавна грає Максим Таловєров. Суперником буде прямий конкурент у боротьбі за виживання в Чемпіоншипі – Лутон.

А вже о 22:00 відбудеться центральна гра 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Реал Мадрид з Андрієм Луніним прийматиме Манчестер Сіті в матчі-відповіді. Перший поєдинок завершився поразкою Ман Сіті з рахунком 2:3.

Розклад матчів українців на 19 лютого

21:45. Чемпіоншип: Лутон – Плімут

22:00. Ліга чемпіонів УЄФА: Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.

До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.