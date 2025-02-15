Плімут зазнав першої поразки з Таловєровим у складі: яку оцінку отримав український захисник

У суботу, 15 лютого, Плімут на виїзді поступився Блекберну в межах виїзного матчу 33-го туру Чемпіоншипа (0:2).

У складі гостей на полі всю гру провів український центральний захисник Максим Таловєров. Зазначимо, що для Плімута ця поразка стало першою після підписання оборонця збірної України.

До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.

За гру Таловєров отримав від статистичного порталу SofaScore посередню оцінку в 6,7 балів.

Наразі Плімут перебуває в зоні вильоту, маючи за 23 зіграні матчі 28 очок. Водночас Блекберн йде 5-м (51 заліковий бал).

Зазначимо, що футболіст приєднався до Плімута взимку, ставши найдорожчим трансфером в історії клубу.