Плімут здобув третю поспіль перемогу вперше за три роки після трансферу Таловєрова

Плімут Аргайл здобув розгромну перемогу над Міллволлом у межах 32 туру Чемпіоншипу.

"Пірати" впевнено обіграли суперника з рахунком 5:1. Українець Максим Таловєров вийшов у стартовому складі команди та провів на полі усі 90 хвилин.

Плімут здобув третю перемогу поспіль в усіх турнірах та другу в чемпіонаті після чого піднявся з останньої на 23 позицію.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип

32 тур, 12 лютого

Плімут – Міллволл 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 автогол Браян, 2:0 – 10 Харді (пен), 3:0 – 53 Бунду, 4:0 – 56 Харді, 4:1 – 80 Браян, 5:1 – 86 Катич

Клуб уперше з серпня 2022-го здобув три перемоги поспіль в усіх турнірах, тоді команда виступала у Першій лізі.

Раніше Плімут з Таловєровим сенсаційно вибили Ліверпуль у 1/16 фіналу Кубку Англії. Після жеребкування стало відомо, що "пірати" зіграють з Манчестер Сіті в наступній стадії.