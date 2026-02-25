Плюс Лунін, мінус Мбаппе: Реал визначився із заявкою на матч-відповідь проти Бенфіки у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал оприлюднив заявку на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти лісабонської Бенфіки, який відбудеться 25 лютого (о 22:00).

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа включив у список 23 виконавців, серед них опинився український воротар Андрій Лунін.

Натомість у заявці "Королівського клубу" немає французького нападника Кіліана Мбаппе, який достроково завершив передматчеве тренування. У ключового нападника команди травма коліна. Через неї француз пропустить декілька наступних поєдинків Реала.

Нагадаємо, що перша зустріч протистояння закінчилась мінімальною перемогою "вершкових" 1:0 завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Бенфіка.

У вівторок, 24 лютого, визначились чотири клуби, які через 1/16 фіналу пробились до 1/8 ЛЧ.