Реал очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів

Олександр Булава — 26 квітня 2026, 13:05
Мадридський Реал є найдорожчим клубом світу згідно з рейтингом від Sportico.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Вершкові" були оцінені в 7,7 млрд доларів. За цим показником вони обійшли Барселону (6.65 млрд доларів) та Манчестер Юнайтед (6.47 млрд доларів).

У першій десятці одразу шість представників Англійської Прем'єр-ліги, водночас у топ-50 найбільше клубів з американської МЛС – 18

Рейтинг сформували на основі доходів клубів від телетрансляцій, реклами й комерції, а також продажу квитків і абонементів. Трансферні надходження не враховувалися.

10 найдорожчих клубів світу

  1. Реал (Ла Ліга) – 7.7 млрд доларів
  2. Барселона (Ла Ліга) – 6.65 млрд
  3. Манчестер Юнайтед (АПЛ) – 6.47 млрд
  4. Баварія (Бундесліга) – 5.78 млрд
  5. Ліверпуль (АПЛ) – 5.74 млрд
  6. Манчестер Сіті (АПЛ) – 5.7 млрд
  7. Арсенал (АПЛ) – 5.43 млрд
  8. ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд
  9. Челсі (АПЛ) – 4 млрд
  10. Тоттенгем (АПЛ) – 3.5 млрд

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з майбутнім Луніна в клубі. Керівництво "вершкових" продовжує розраховувати на українського голкіпера.

Чемпіонат Англії, АПЛ Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Юнайтед Реал Мадрид МЛС

