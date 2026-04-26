Реал очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів
Мадридський Реал є найдорожчим клубом світу згідно з рейтингом від Sportico.
Про це повідомляє пресслужба порталу.
"Вершкові" були оцінені в 7,7 млрд доларів. За цим показником вони обійшли Барселону (6.65 млрд доларів) та Манчестер Юнайтед (6.47 млрд доларів).
У першій десятці одразу шість представників Англійської Прем'єр-ліги, водночас у топ-50 найбільше клубів з американської МЛС – 18
Рейтинг сформували на основі доходів клубів від телетрансляцій, реклами й комерції, а також продажу квитків і абонементів. Трансферні надходження не враховувалися.
10 найдорожчих клубів світу
- Реал (Ла Ліга) – 7.7 млрд доларів
- Барселона (Ла Ліга) – 6.65 млрд
- Манчестер Юнайтед (АПЛ) – 6.47 млрд
- Баварія (Бундесліга) – 5.78 млрд
- Ліверпуль (АПЛ) – 5.74 млрд
- Манчестер Сіті (АПЛ) – 5.7 млрд
- Арсенал (АПЛ) – 5.43 млрд
- ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд
- Челсі (АПЛ) – 4 млрд
- Тоттенгем (АПЛ) – 3.5 млрд
Раніше повідомлялося, що Реал визначився з майбутнім Луніна в клубі. Керівництво "вершкових" продовжує розраховувати на українського голкіпера.