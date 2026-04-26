Реал очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів

Мадридський Реал є найдорожчим клубом світу згідно з рейтингом від Sportico.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Вершкові" були оцінені в 7,7 млрд доларів. За цим показником вони обійшли Барселону (6.65 млрд доларів) та Манчестер Юнайтед (6.47 млрд доларів).

У першій десятці одразу шість представників Англійської Прем'єр-ліги, водночас у топ-50 найбільше клубів з американської МЛС – 18

Рейтинг сформували на основі доходів клубів від телетрансляцій, реклами й комерції, а також продажу квитків і абонементів. Трансферні надходження не враховувалися.

10 найдорожчих клубів світу

Реал (Ла Ліга) – 7.7 млрд доларів Барселона (Ла Ліга) – 6.65 млрд Манчестер Юнайтед (АПЛ) – 6.47 млрд Баварія (Бундесліга) – 5.78 млрд Ліверпуль (АПЛ) – 5.74 млрд Манчестер Сіті (АПЛ) – 5.7 млрд Арсенал (АПЛ) – 5.43 млрд ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд Челсі (АПЛ) – 4 млрд Тоттенгем (АПЛ) – 3.5 млрд

