Атлетико завдяки хеттрику Серлота вибило Брюгге з Ліги чемпіонів

У вівторок, 24 лютого, відбуваються чотири матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У першому поєдинку ігрового дня мадридське Атлетико впевнено обіграло Брюгге. Хеттрик у бельгійські ворота оформив норвезький нападник "матрацників" Александер Серлот.

Загальний результат протистояння Атлетико – Брюгге склав 7:4 на користь мадридців, адже перша зустріч закінчилась бойовою нічиєю 3:3.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу

Матчі-відповіді, 24 лютого

Атлетико Мадрид – Брюгге 4:1 (1:1)

Голи: Серлот, 23, 76, 87, Джонні, 48 – Ордоньєс, 36

Баєр – Олімпіакос (22:00)

Інтер – Буде-Глімт (22:00)

Ньюкасл – Карабах (22:00)

Ще чотири стикові гри плейоф заплановані на середу, 25 лютого. Особлива увага українських фанатів буде прикута до другого матчу між мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою.

Нагадаємо, що у першій зустрічі "вершкові" мінімально обіграли "орлів" завдяки голу Вінісіуса Жуніора, який потрапив у расистський скандал.