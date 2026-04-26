Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЗМІ розкрили серйозність травми лідера Реала

Софія Кулай — 26 квітня 2026, 20:40
ЗМІ розкрили серйозність травми лідера Реала
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми, яку отримав у матчі проти Бетіса у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Про це інформує L'Équipe.

Французький форвард попросив заміну на 81-й хвилині. Кіліан відчув дискомфорт. Замість нього у гру вступив Гонсало Гарсія.

Вже без Мбаппе на полі мадридці пропустили та втратили виїзну перемогу – нічия 1:1.

Зазначається, що ультразвукове обстеження не виявило серйозних ушкоджень в одного з лідерів "вершкових". Фінальний діагноз буде визначений за підсумками МРТ, яке чекає на футболіста найближчим часом.

Також клубні лікарі Реала переконані, що Мбаппе надовго не вибуде з гри.

Раніше повідомлялося, що у француза м'язове перевантаження задньої поверхні лівого стегна.

Не виключено, що головний тренер команди Альваро Арбелоа зможе розраховувати на свого провідного нападника у наступній гостьовій грі проти Еспаньйола (3 травня о 22:00 за київським часом).

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе відзначився 41 голом та 6 асистами у 41-й зіграній зустрічі. Також нещодавно Кіліан встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів, звідки мадридці вже вилетіли.

Нагадаємо, що "Королівський клуб" вже втратив до кінця цього сезону захисника Едера Мілітао та хавбека Арду Гюлера.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

