Він був найкращим: Пеллегріні насипав компліментів Луніну після матчу з Реалом у 32 турі Ла Ліги

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував нічийний результат з Реалом у 32 турі Ла Ліги та відзначив гру українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна, наголосивши, що він був найкращим гравцем у складі суперника.

Слова тренера наводить Marca.

"Лунін був найкращим гравцем Реала Мадрид, він зробив чотири дуже складні сейви. Зрівняння рахунку на останній хвилині залишає приємний осад, але загалом, за 90 хвилин, ми заслужили на перемогу.

У нас було багато моментів, чотири дуже чіткі моменти у штрафному майданчику, які ми пробили повз ворота, і ще два чи три, які дуже добре взяв Лунін. У другому таймі ми повністю контролювали гру, і знову Лунін відбив кілька ударів, тому, думаю, найменше, чого ми заслуговували – це нічия.

Я ще раз повторюю, що великою заслугою Реала було те, що Лунін зробив два чи три сейви; ми заслужили нічию набагато раніше, а якщо розглядати весь матч, то й перемогу також", – сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, що Бетіс зумів вирвати нічию з Реалом на 4-й компенсованій хвилині завдяки голу Бельєріна.

Попри пропущений м'яч, Лунін отримав від статистичного порталу SofaScore найвищу оцінку в Реалі за поєдинок із Бетісом. Крім того, українець був визнаний гравцем матчу за версією Ла Ліги.

У поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів за "королівський клуб", у яких пропустив 21 гол і жодного разу не зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з майбутнім Луніна в клубі. Керівництво "вершкових" продовжує розраховувати на українського голкіпера.