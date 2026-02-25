Реал – Бенфіка: текстова онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 25 лютого, відбудеться один із найцікавіших поєдинків 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал зустрічатиметься з лісабонською Бенфікою.

Це буде матч-відповідь між командами. У Португалії мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобули "вершкові".

Гру у столиці Іспанії прийматиме "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Бенфіка безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди п'ять разів протистояли одна одній. Тричі тріумфували "орли" та двічі сильнішими виявлялись мадридці.

Нагадаємо, що 24 лютого було зіграно інші чотири матчі Ліги чемпіонів. Зокрема, сенсаційно до наступної стадії турніру пробився Буде-Глімт, який пройшов Інтер.