Арбелоа – про майбутні матчі Реала проти Бенфіки у плейоф Ліги чемпіонів: Сподіваюсь, історія не повториться

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа оцінив жеребкування плейоф Ліги чемпіонів, де "вершкові" знову зустрінуться із лісабонською Бенфікою.

Слова наставника цитує сайт іспанського клубу.

Коуч сподівається, що історія не повториться. Арбелоа мав на увазі гру 8 туру основного раунду ЛЧ-2025/26, коли мадридці програли "орлам" з рахунком 4:2. Героєм того поєдинку став український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який став автором четвертого голу у ворота мадридського гранда.

"Ми готові до складності матчу, суперника, атмосфери та всього, що чекає на нас у вівторок. Це 180 хвилин, і ми маємо зіграти там чудовий матч. Ми не можемо задовольнятися будь-яким результатом – ми повинні виходити й вигравати той матч. У нас це дуже свіже в пам'яті, тож ми знаємо, наскільки все буде складно", – сказав тренер "Королівського клубу".

Реал і Бенфіка напряму не пробились до 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру. Обидва колективи будуть проводити очні стикові матчі. Перші зустрічі 1/16 фіналу заплановані на 17-18 лютого, а матчі-відповіді – 24-25 лютого.

Нагадаємо, що Арбелоа має непрості стосунки із командою. Чимало футболістів іспанського клубу не розуміють рішень наставника, тому Альваро потрапив під "дактатуру" у роздягальні "вершкових".

Деякі гравці Реала взагалі вважають, що Арбело є лише тимчасовим тренером головної команди. Серед ймовірних кандидатів на його заміну ЗМІ розглядають колишнього наставника англійського Ліверпуля Юргена Клоппа, який вже начебто висунув свої умови керівництву мадридців.

Реал 14 лютого розгромив вдома Реал Сосьєдад 4:1 у рамках 24 туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Завдяки цій перемозі "Королівський клуб" тимчасово очолив турнірну таблицю, випередивши Барселону, яка 16 лютого зіграє проти Жирони.