Бенфіка з Трубіним переграла Насьонал у чемпіонаті Португалії
Бенфіка у домашньому матчі обіграла Насьонал у межах 29 туру чемпіонату Португалії.
Зустріч завершилась з рахунком 2:0.
"Орлів" вже на 3-й хвилині вивів вперед 21-річний норвезький нападник Андреас Шельдеруп. За 10 хвилин подвоїв перевагу Рафа Сілва.
Розгромним рахунок міг зробити на 58-й хвилині Евангелос Павлідіс, проте грек не зміг реалізувати пенальті.
Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі, в той час, як Георгій Судаков гру провів на лаві запасних.
Чемпіонат Португалії
29 тур, 12 квітня
Бенфіка – Насьонал 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Шельдеруп, 2:0 – 14 Рафа Сілва
Напередодні повідомлялося, що Трубін потрапив до шортлиста ПСЖ, як можливе посилення клубу влітку.