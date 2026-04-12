Бенфіка з Трубіним переграла Насьонал у чемпіонаті Португалії

Бенфіка у домашньому матчі обіграла Насьонал у межах 29 туру чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

"Орлів" вже на 3-й хвилині вивів вперед 21-річний норвезький нападник Андреас Шельдеруп. За 10 хвилин подвоїв перевагу Рафа Сілва.

Розгромним рахунок міг зробити на 58-й хвилині Евангелос Павлідіс, проте грек не зміг реалізувати пенальті.

Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі, в той час, як Георгій Судаков гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії

29 тур, 12 квітня

Бенфіка – Насьонал 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Шельдеруп, 2:0 – 14 Рафа Сілва

Напередодні повідомлялося, що Трубін потрапив до шортлиста ПСЖ, як можливе посилення клубу влітку.