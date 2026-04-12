Бенфіка – Насьонал. Де та коли дивитися матч 29 туру Прімейри

Денис Шаховець — 12 квітня 2026, 11:35
Анатолій Трубін та Георгій Судаков
ФК Бенфіка

У неділю, 12 квітня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні відбудеться матч 29 туру португальської Прімейри, в якому місцева Бенфіка прийматиме Насьонал.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 3" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 20:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Бенфіка, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,17. На успіх Насьонала можна поставити з коефіцієнтом 15,00, на нічию – 7,50.

Нагадаємо, в першому колі Бенфіка з українцями Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим у складі на виїзді обіграла Насьонал із рахунком 2:1.

Зазначимо, що Бенфіка посідає 3 місце в турнірній таблиці Прімейри, маючи в активі 66 очок. Натомість Насьонал із 25 балами йде 15-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

