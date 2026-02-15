Саудівський клуб влаштував полювання за зірковим одноклубником Луніна

Саудівський Аль-Іттіхад хоче підсилитись 23-річним півзахисником мадридського Реала Едуардо Камавінгою.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, саудити вбачають у французькому футболісту заміну Н'Голо Канте, який на початку лютого 2026-го перебрався до турецького Фенербахче.

Зазначається, що активна стадія перемовин розпочнеться вже влітку цього року. Контракт Камавінги з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2029-го.

Окрім Аль-Іттіхад за Едуардо полюють два англійські гранди – лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Камавінги у 50 мільйонів євро, однак реальна ціна француза може бути значно більшою. Зацікавленим клубам буде вкрай складно переконати продати Едуардо, якого вважають одним із ключових гравців "вершкових" на довгостроковий термін.

Нагадаємо, що молодий півзахисник переїхав у Мадрид влітку 2021-го, коли перейшов із французького Ренна. Відтоді провів за Реал 207 матчів, у яких відзначився 6 голами та 11 асистами. Також за його спиною 28 поєдинків за збірну Франції (2 результативні удари).

У поточному сезону-2025/26 взяв участь у 27 іграх (2 м'ячі та одна гольова передача).

Раінше повідомлялось, що Аль-Іттіхад уклав контракт із 19-річним нападникои французького Монако Жоржем Іленіхеном.