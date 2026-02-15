Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Саудівський клуб влаштував полювання за зірковим одноклубником Луніна

Софія Кулай — 15 лютого 2026, 08:21
Саудівський клуб влаштував полювання за зірковим одноклубником Луніна
Едуардо Камавінга
instagram.com/camavinga

Саудівський Аль-Іттіхад хоче підсилитись 23-річним півзахисником мадридського Реала Едуардо Камавінгою.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, саудити вбачають у французькому футболісту заміну Н'Голо Канте, який на початку лютого 2026-го перебрався до турецького Фенербахче.

Зазначається, що активна стадія перемовин розпочнеться вже влітку цього року. Контракт Камавінги з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2029-го.

Окрім Аль-Іттіхад за Едуардо полюють два англійські гранди – лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Камавінги у 50 мільйонів євро, однак реальна ціна француза може бути значно більшою. Зацікавленим клубам буде вкрай складно переконати продати Едуардо, якого вважають одним із ключових гравців "вершкових" на довгостроковий термін.

Нагадаємо, що молодий півзахисник переїхав у Мадрид влітку 2021-го, коли перейшов із французького Ренна. Відтоді провів за Реал 207 матчів, у яких відзначився 6 голами та 11 асистами. Також за його спиною 28 поєдинків за збірну Франції (2 результативні удари).

У поточному сезону-2025/26 взяв участь у 27 іграх (2 м'ячі та одна гольова передача).

Раінше повідомлялось, що Аль-Іттіхад уклав контракт із 19-річним нападникои французького Монако Жоржем Іленіхеном.

Читайте також :
Сельта врятувалася від поразки Еспаньйолу, Вільярреал програв Хетафе в 24 турі Ла Ліги
Реал Мадрид Едуардо Камавінга Аль-Іттіхад

Едуардо Камавінга

Лунін потрапив "під гарячу руку" президента Реала після сенсації у Кубку Іспанії
Ліверпуль готує трансфер зірки Реала для порятунку сезону
Алонсо оголосив про повернення двох гравців після травми
Французький півзахисник Реала знову травмувався
ПСЖ хоче підписати французького півзахисника Реала

Останні новини