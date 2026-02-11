Слідом за Алонсо: Арбелоа страждає від "диктатури" у роздягальні Реала

У мадридському Реалі панує напружена атмосфера навколо головного тренера Альваро Арбелоа та команди.

Про це повідомляє Sport.es.

Футболісти "Королівського клубу" невпевнені у професіоналізмі наставника, які ставлять під сумнів його тактичні та технічні рішення. Водночас 43-річний фахівець страждає від "диктатури" у роздягальні Реала.

Керівництво іспанського гранда підтримує Арбелоа, але водночас не йде проти думок колективу.

Раніше повідомлялось, що гравці Реала вважають, що Арбелоа є лише тимчасовим головним наставником першої команди.

У ЗМІ називали одразу декілька варіантів, які можуть стати наступниками Альваро на чолі "вершкових". Серед них німецький спеціаліст Юрген Клопп, який вже висунув босам мадридського клубу свої вимоги.

Нагадаємо, що Альваро замінив на тренерському містку мадридців Хабі Алонсо, якого було звільнено після поразки від каталонської Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії (2:3). До цього Арбелоа очолював другу команду Реала, Кастілью.

Відзначимо, що Реал продовжує боротьбу за чемпіонство Ла Ліги, поступаючись лідеру сезону-2025/26 Барселоні лише одним балом – 57 проти 58-ми очок у "блаугранас". "Вершкові" сенсаційно не змогли напряму пробитись до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В 1/16 мадридці поборються за путівку у наступну стадію з лісабонською Бенфікою.