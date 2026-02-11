Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Слідом за Алонсо: Арбелоа страждає від "диктатури" у роздягальні Реала

Софія Кулай — 11 лютого 2026, 12:17
Слідом за Алонсо: Арбелоа страждає від диктатури у роздягальні Реала
Альваро Арбелоа
Getty Images

У мадридському Реалі панує напружена атмосфера навколо головного тренера Альваро Арбелоа та команди.

Про це повідомляє Sport.es.

Футболісти "Королівського клубу" невпевнені у професіоналізмі наставника, які ставлять під сумнів його тактичні та технічні рішення. Водночас 43-річний фахівець страждає від "диктатури" у роздягальні Реала.

Керівництво іспанського гранда підтримує Арбелоа, але водночас не йде проти думок колективу.

Раніше повідомлялось, що гравці Реала вважають, що Арбелоа є лише тимчасовим головним наставником першої команди.

У ЗМІ називали одразу декілька варіантів, які можуть стати наступниками Альваро на чолі "вершкових". Серед них німецький спеціаліст Юрген Клопп, який вже висунув босам мадридського клубу свої вимоги.

Нагадаємо, що Альваро замінив на тренерському містку мадридців Хабі Алонсо, якого було звільнено після поразки від каталонської Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії (2:3). До цього Арбелоа очолював другу команду Реала, Кастілью.

Відзначимо, що Реал продовжує боротьбу за чемпіонство Ла Ліги, поступаючись лідеру сезону-2025/26 Барселоні лише одним балом – 57 проти 58-ми очок у "блаугранас". "Вершкові" сенсаційно не змогли напряму пробитись до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В 1/16 мадридці поборються за путівку у наступну стадію з лісабонською Бенфікою.

Читайте також :
Лунін може втратити зіркового одноклубника
Реал Мадрид Альваро Арбелоа

Реал Мадрид

Лунін може втратити зіркового одноклубника
Клопп висунув умови керівництву Реала: прихід німця негативно вплине на Мбаппе та Вінісіуса
Вінгер Реала отримав двоматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів
Скористався шансом, який у кар'єрі воротаря буває, можливо, раз у житті, – Шовковський оцінив гол Трубіна
Не розуміють рішень тренера: гравці Реала незадоволені роботою Арбелоа – ЗМІ

Останні новини