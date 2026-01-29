Українська правда
Долю плейоф Ліги чемпіонів вирішив гол голкіпера Трубіна: огляд матчу Бенфіка – Реал

Софія Кулай — 29 січня 2026, 07:29
Анатолій Трубін
Getty Images

Лісабонська Бенфіка несподівано закрила вдома мадридський Реал в останньому 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок закінчився з рахунком 4:2. Цікаво що героєм матчу став український воротар португальського клубу Анатолій Трубін. Голкіпер у компенсований до поєдинку час підключився на стандарт, найкраще зіграв на другому поверсі та головою вивів "орлів" у стикові матчі плейоф 1/16 фіналу турніру.

Ліга чемпіонів – основний етап
8 тур, 28 січня

Бенфіка – Реал 4:2 (2:1)

Голи: Шельдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (п), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Вилучення: Асенсіо, 90+2, Родріго, 90+7 (обидва – Реал)

Завдяки цій перемозі та голу Трубіна Бенфіка посіла останнє 24-те місце, яке гарантувало їй плейоф Ліги чемпіонів, набравши 9 балів. Реал сенсаційно не зумів напряму вийти до 1/8, зупинившись у кроці від цього – 9-та сходинка та 15 очок.

Відзначимо, що після матчу навіть перший номер Реала Тібо Куртуа привітав Трубіна з історичним голом.

