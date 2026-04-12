Трубін вийде у старті Бенфіки на матч з Насьоналом у чемпіонаті Португалії, Судаков – у запасі

Тренерський штаб Бенфіки на чолі із Жозе Моурінью визначився зі складом команди на матч 29 туру чемпіонату Португалії.

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін розпочне гру з перших хвилин. В той час як півзахисник Георгій Судаков залишився на лаві запасних.

Бенфіка: Трубін, Даль, Отаменді, Сілва, Дедич, Ріос, Баррейро, Шельдеруп, Рафа Сілва, Престіанні, Павлідіс

Насьонал: Перейра, Нуньєс, Лео Сантос, Зе Вітор, Жозе Гомеш, Лабіді, Матеус Діас, Лізієро, Даніел Жуніор, Рамірес, Віті.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 3" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому колі Бенфіка з українцями Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим у складі на виїзді обіграла Насьонал із рахунком 2:1.

Зазначимо, що Бенфіка посідає 3 місце в турнірній таблиці Прімейри, маючи в активі 66 очок. Натомість Насьонал із 25 балами йде 15-м.

Зауважимо, що фаворитом матчу є Бенфіка, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,18. На успіх Насьонала можна поставити з коефіцієнтом 14,00, на нічию – 7,50.

Напередодні повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко влітку може безкоштовно покинути свій клуб.