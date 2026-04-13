Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Повторив рекорд за "сухими" матчами: Трубін дізнався оцінку за проведений поєдинок проти Насьонала

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 00:17
Getty Images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін дізнався оцінку за зіграний матч проти Насьонала у межах 29 туру чемпіонату Португалії, у якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 7,6.

Трубін віддав 25 точних передач з 28 (89%), зробив 40 дотиків до м'яча та зробив 4 сейви, залишивши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що Анатолій у поточному сезоні повторив особистий рекорд в складі Бенфіки за кількістю "сухих" матчів. В сезоні 2024/25 в активі українця був також 21 матч без пропущених м'ячів.

Напередодні повідомлялося, що Трубін потрапив до шортлиста ПСЖ, як можливе посилення клубу влітку.

Бенфіка Анатолій Трубін

Бенфіка

